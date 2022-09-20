Лукашенко отметил возросшую роль таможенных органов в условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, пишет БелТА.



"В условиях гибридной войны, развязанной Западом против Беларуси и России, роль таможенных органов страны возросла многократно. Убежден, что сотрудники службы, которых всегда отличали высокий профессионализм, стойкость и умение оперативно реагировать на любые изменения ситуации, это хорошо понимают и сделают все, чтобы обеспечить экономическую безопасность государства, развитие внешнеэкономической деятельности и стабильную работу трудовых коллективов", - говорится в поздравлении.



Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, которые отдали многие годы жизни становлению и развитию белорусской таможни, а сегодня передают свои опыт и знания молодому поколению.



"Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и служебному долгу. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Мира и добра вам и вашим семьям!" - подчеркнул Президент.