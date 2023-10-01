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Лукашенко отметил выдающиеся успехи Китая в создании модернизированной социалистической державы
Сегодня в Китае отмечают один из главных праздников страны - годовщину провозглашения КНР. 1 октября 1949 года было объявлено о создании Китайской Народной Республики. И уже на следующий день ее признал Советский Союз.
Президент Беларуси поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с этим праздником. "Под Вашим мудрым руководством Китай эффективно движется по пути построения новой модели международных отношений и глобального управления, основанной на взаимном уважении, справедливости и сотрудничестве", - отметил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Китай достиг выдающихся успехов в создании всесторонне модернизированной социалистической державы, следуя курсу непрерывного развития и прогресса. Александр Лукашенко также выразил надежду на то, что стратегическое партнерство Беларуси и Китая продолжит развиваться в духе крепкой дружбы и нерушимого братства.
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