Лукашенко: Отношения Беларуси и Эстонии в торгово-экономической сфере имеют позитивную динамику

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за годы существования Эстония достигла значительных успехов в своем развитии, в том числе в построении эффективной цифровой экономики, обеспечении высокого уровня образовательной сферы.

"Несмотря на сложную политическую конъюнктуру, белорусско-эстонские отношения демонстрируют позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия, реализации инвестиционных проектов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что многолетний опыт добрососедства Беларуси и Эстонии, партнерские связи между городами и регионами двух стран, прочные деловые, культурные, гуманитарные контакты будут служить надежной основой для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных отраслях.