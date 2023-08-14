Лукашенко: Отношения между Беларусью и Пакистаном динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"За небольшое по историческим меркам время ваша прекрасная страна, сохранив свою этническую самобытность, обрела государственность и определила собственный путь социально-экономических преобразований", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия.

"Убежден, что нам по силам эффективно наращивать связи в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, производства электротранспорта, нефтехимии, образования, науки и технологий", - подчеркнул белорусский лидер.