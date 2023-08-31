Лукашенко: Отношения между Минском и Бишкеком позволят успешно противостоять глобальным потрясениям и обогатить партнерство новыми идеями

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Кыргызстан прошел нелегкий путь обретения государственности. Сегодня страна достойно отвечает на вызовы современности, твердо отстаивая свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.

В Беларуси придают важное значение последовательному расширению контактов с Кыргызстаном, наращиванию взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других структур, отметил глава государства. "Высоко ценю Вашу личную поддержку стремления Беларуси стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, - подчеркнул он. - Убежден, сложившиеся между Минском и Бишкеком отношения дружбы и уважения позволят нам успешно противостоять беспрецедентным глобальным потрясениям и обогатить партнерство новыми идеями и перспективными проектами".