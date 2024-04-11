Лукашенко отрицательно относится к идее мобилизации женщин в армию

Глава государства сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос российских журналистов в связи с ранее звучавшими предположениями на этот счет в Украине.

"Очень отрицательно (относится к идее мобилизации женщин. - Прим. БЕЛТА). Женщины должны летать в космос. И если уж очень захотят в армию, то ладно, пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию отправлять на гибель верную - это глупость полная. Это от безысходности. Я - против", - сказал Президент.