Лукашенко ответил на вопрос о легитимности Зеленского на посту Президента Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью телеканалу "Россия" ответил на вопрос о легитимности Владимира Зеленского на посту Президента Украины в настоящее время, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, можно говорить о том, что он нелегитимен. Де-юре", - сказал глава государства. В России считают срок полномочий Владимира Зеленского на посту Президента истекшим, ссылаясь на Конституцию этой страны. "Де-юре к нему есть вопросы о легитимности", - согласен Александр Лукашенко.

В то же время он констатировал, что де-факто Владимир Зеленский принимает решения в качестве главы государства, и эти решения исполняются. "Вот он принял решение - это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет. Другие решения он принимает (вы знаете о них, я знаю) - они исполняются", - сказал Президент.