Лукашенко ответил на вопрос об англосаксах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта в Послании белорусскому народу и Национальному собранию ответил на вопрос об англосаксах.

Политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик, задавая вопрос Александру Лукашенко, отметил, что в связи с санкциями, визами, русофобией и автоматически с этим белорусофобией, в связи с физическим закрытием погранпереходов и построением металлических заборов на границах с Беларусью (что предки называли железным занавесом), у него создается впечатление, что идет строительство для белорусов железной клетки. "Потому что они считают, что мы - обитатели диких джунглей. Они не стесняются об этом говорить. Я хочу спросить у вас как у главы государства: не пора ли нам ощетиниться, не пора ли нам со школы начинать учить детей, что все, что говорит англосакс, - это вранье, неправда, желание подчинить, желание отнять. Не пора ли нам с предмета "Человек и мир" вкладывать нашим детям в головы понятие, как раньше было "немец - это фашист", то сейчас - "англосакс - это неонацист"?" - поинтересовался журналист.

Отвечая на вопрос, Президент подчеркнул, что он не сторонник резких движений и всех огулом обвинять. "Разные люди. Я вам когда-то обещал, что соберу наиболее доверенных журналистов и много чего расскажу. Время не пришло, я не забыл. И вы убедитесь, что англосаксы разные. Даже на самом высоком уровне, и даже те, кто против нас так или иначе организует террористические акты и мероприятия разного рода. Они все разные. Поэтому не будем повторять их ошибки и идти огулом. Но то, что надо называть своими именами отдельные вещи и мероприятия, это точно. Тут я с вами согласен. Я думаю, и правительство, и губернаторы, и особенно новый министр образования это услышали. Что касается "ощетиниться", "джунгли" и прочее, знаете, умные люди в джунгли ходят с опаской. Поэтому я их предупреждаю, пусть аккуратнее с нашими джунглями. Ну а клетка - она дырявая, с одной стороны у нее дверца, а с другой она вся в дырках. Клетку там закрыли, мы в дырку, грубо говоря, или в запасную дверь ушли и работаем. Еще раз повторю: слава Богу, что эти санкции есть. Вот те 25-30 %, которые мы недобрали в этой ситуации и они нам вредят, мы решим в этом году. Просто нам надо всем шевелиться, и прежде всего тем, кто сегодня работает в вертикали власти", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, работы хватит всем. "Не надо тут особенно париться по поводу санкций. Когда их только начали вводить, я вам говорил: "Спокойно, ребята, не было бы счастья, да несчастье помогло". Вы же это помните, все это и происходит. Что касается русофобии, забора, виз, санкций и так далее - и это мы переживем. Мы посмотрим, куда поедут туристы на Западе. Ну, будут сидеть в своей затхлой Европе. А приехать через Беларусь в Россию подышать свежим воздухом, что они делали миллионами, уже не получится. Поэтому начинают трезветь, начинают понимать, что выстрелили себе не только в ногу, но некоторым головы прострелили. Подул свежий ветер в эти дырки, сквозняки в мозгу - поумнели. Поэтому не надо даже про это думать", - отметил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что образованием, начиная с детского сада и до самостоятельной жизни и появления семьи, надо заниматься. "Патриота может воспитать только патриот, а это уже вопрос к нам. Надо подумать, сколько у нас таких патриотов. Их, конечно, подавляющее большинство, но немало и тех, кто сегодня думает иначе. Как они в школах будут воспитывать? 2020 год это высветил. Поэтому в этом направлении будем действовать, а вы, журналисты, не ослабляйте давление на соответствующих должностных лиц", - добавил Александр Лукашенко.