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Лукашенко ответил украинской журналистке, кто виноват в сложившейся ситуации в регионе
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко прямо ответил на вопрос, кто виноват в сложившейся ситуации в регионе и в частности в связи с событиями в Украине, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, как развивались события в Украине при разных президентах. Был шанс не допустить войны, но он не был использован, и пришедший к власти неопытный Президент Украины Владимир Зеленский, подталкиваемый Западом и прежде всего США, не справился с ситуацией.
"А ответственность России есть в этом?" - спросила журналистка.
"А как же? Конечно. Россия ответственна за все. И за развал Советского Союза, когда там драчка происходила на личностном уровне в том числе. Сейчас рассказывают: "Ну, Советский Союз развалился бы все равно. И хорошо, что вот так распался, крови было немного". А сколько у нас сейчас кровищи! По всему периметру прошлись эти войны. Еще неизвестно, чем это закончится. Поэтому Россия была основным государством, которое склеивало, держало, отвечало - правопреемница Советского Союза. Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Беларусь, и Украина и так далее и тому подобное", - прямо ответил белорусский лидер.
"У Порошенко был шанс все повернуть. У Зеленского в том числе. Ты новый человек, ты ни при чем. Что-то случилось - ну давай, сядь, подумай, как лучше для своего государства, для своего народа. Ну чего ты сейчас эту войну ведешь?" - сказал Александр Лукашенко.
Смотрите телеверсию интервью сегодня наYouTube-каналеАТНв 20:00 и на телеканале"Беларусь 1"сразу после "Панорамы".
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