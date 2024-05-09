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Лукашенко: Память и правда о Победе стоят щитом на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства
Память и правда о Великой Победе стоят щитом на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит!", сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что Победа над фашизмом была завоевана общими усилиями всех народов Советского Союза, которые объединились против общего врага. С ними воевали против гитлеровской орды десятки других народов мира. В том числе Европы и США. "И мы этого не забыли, у нас хорошая память, в отличие от них", - заметил Президент.
"Наши память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства. Дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними и сегодня. Война научила белорусов свято беречь родную землю, защищать ее ценой собственной жизни и хранить память о подвиге предков. Мы не допустим повторения того, что видели и пережили они".
Как отметил Президент, на примере героев войны в Беларуси воспитывают молодежь. Именно ей отводится главная роль в сохранении памяти о подвиге отцов, дедов и прадедов, сберечь которую нужно прежде всего в семьях. "И тогда никакая политическая конъюнктура не перечеркнет и не ослабит духовное единство поколений, - сказал глава государства. - Иначе разговоры о дружбе и мире, о том, что мы за все хорошее, но против всего плохого, сделают их, а значит, и наше будущее беззащитными перед лицом угроз нового времени".
Фото: БЕЛТА
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