Лукашенко: Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу

Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

Важный и торжественный день в политической жизни страны - мы подводим итоги работы парламента, который заканчивает свою работу. Подобные встречи стали доброй традицией, - сказал глава государства. - Оценка работы парламентариев уходящего созыва высокая. Помимо профессионализма вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу".

Александр Лукашенко отметил быстротечность времени.

"Мы не заметили, как заканчивается новый срок нашего парламента. Так и жизнь проходит этапами. Но важно то, что мы оставим после себя. Нынешнему парламенту, органам власти есть что сказать. И есть что оставить в этом периоде для нашего народа, наших детей, тех, кто придет следом за нами",

- уверен Президент.

Он подчеркнул, что депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики седьмого созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников:

"Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси, когда время испытывало нас на прочность. Как никогда"

.

Об испытаниях последних лет

Глава государства в своей речи напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Это в том числе пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики; политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основы белорусской государственности.

"В те непростые дни большинство парламентариев испытывали на себе чудовищное психологическое давление со стороны радикалов различного рода,

- сказал Александр Лукашенко. -

Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен - посеять смуту и раскол в государственных органах. Но их замыслы, как известно, полностью провалились"

.

О солидарном стиле взаимодействия ветвей власти

Президент особо отметил, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и госорганов:

"Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов".

"Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу исходя из интересов белорусского народа",

- сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что люди это видели и делали выводы из тех событий, которые происходили как в Беларуси, так и во всем мире.

"Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердив свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле"

, - подчеркнул глава государства.

О геополитическом разломе

Еще одна проблема последних лет - геополитический разлом.

"Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах,

- отметил Президент. -

Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение".