3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко: Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу
Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.
Важный и торжественный день в политической жизни страны - мы подводим итоги работы парламента, который заканчивает свою работу. Подобные встречи стали доброй традицией, - сказал глава государства. - Оценка работы парламентариев уходящего созыва высокая. Помимо профессионализма вы продемонстрировали надежность и преданность белорусскому народу".
Александр Лукашенко отметил быстротечность времени.
"Мы не заметили, как заканчивается новый срок нашего парламента. Так и жизнь проходит этапами. Но важно то, что мы оставим после себя. Нынешнему парламенту, органам власти есть что сказать. И есть что оставить в этом периоде для нашего народа, наших детей, тех, кто придет следом за нами",
- уверен Президент.
Он подчеркнул, что депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики седьмого созыва состоялись как политики и на деле доказали, что достойны высокого звания народных избранников:
"Вам пришлось работать в особый период современной истории Беларуси, когда время испытывало нас на прочность. Как никогда"
.
Об испытаниях последних лет
Глава государства в своей речи напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Это в том числе пандемия, которая в мгновение ока изменила привычные условия жизни и ведения экономики; политические события 2020 года, когда доморощенные экстремисты с помощью западных иностранных спонсоров посягнули на основы белорусской государственности.
"В те непростые дни большинство парламентариев испытывали на себе чудовищное психологическое давление со стороны радикалов различного рода,
- сказал Александр Лукашенко. -
Депутатов, сенаторов, их родных и близких пытались запугать, а иногда и напрямую угрожали физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен - посеять смуту и раскол в государственных органах. Но их замыслы, как известно, полностью провалились"
.
О солидарном стиле взаимодействия ветвей власти
Президент особо отметил, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и госорганов:
"Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов".
"Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу исходя из интересов белорусского народа",
- сказал Александр Лукашенко.
Он констатировал, что люди это видели и делали выводы из тех событий, которые происходили как в Беларуси, так и во всем мире.
"Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердив свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле"
, - подчеркнул глава государства.
О геополитическом разломе
Еще одна проблема последних лет - геополитический разлом.
"Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах,
- отметил Президент. -
Нормы и принципы международного права стали подменяться инструментами политического и экономического давления. Место дипломатии все больше занимает политика санкций. Притом санкций на уничтожение".
Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне того, что происходит в настоящее время у многих соседних стран, Беларусь живет относительно нормальной, полноценной жизнью.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов