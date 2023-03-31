Лукашенко - парламентариям: Надо ускоряться, чтобы обновить законодательство в соответствии с Конституцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал парламентариев на ускорение работы по приведению законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Об этом глава государства заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Используя передышку между политическими баталиями, большинством в прошлом году на конституционном уровне мы определили ряд новых стратегических направлений. Причем сохранили преемственность политических традиций. Это важнейшее достижение истории нашей государственности", - обратил внимание белорусский лидер.

Слова благодарности Президент адресовал всем, кто включился в обсуждение новой редакции Основного Закона, кто принял участие в референдуме 2022 года. "Это миллионы. Такого единодушия наша история не знала", - подчеркнул он. Десятки тысяч предложений были рассмотрены, все конструктивные идеи проанализированы и нашли отражение если не в Конституции, то в других нормативных правовых актах, отметил Александр Лукашенко.

Однако работа не останавливается только на поправках самого текста Основного закона. "На приведение законодательства в соответствие с новыми нормами остался год. Время идет быстро, - сказал Президент. - Что мы имеем сейчас, если говорить о законотворчестве? Из почти 100 законодательных актов уже принято или рассмотрено в первом чтении в парламенте больше половины". В их числе такие уникальные в своем роде законы, как "О Всебелорусском народном собрании", "Об основах гражданского общества". Скорректированы в соответствии с Конституцией законы о Национальном собрании, о Совете Министров, о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики.

"Набран хороший темп. Сейчас, как я знаю, порядка 25 проектов находятся в парламенте. Нужно ускоряться, - заметил глава государства. - Вы люди опытные, депутаты, сенаторы, высокопрофессиональные, надежные. Вполне способны работать с опережением графика".

(Дополнено в 13:18)