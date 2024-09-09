Лукашенко передали в подарок первый экземпляр книги "Беларусь единая"

Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили первый экземпляр книги "Беларусь единая" о воссоединении страны, посвященной Дню народного единства. Об этом после доклада главе государства председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко рассказалжурналистам, сообщает БЕЛТА .



В книге собраны фотодокументы, исторические материалы, характеризующие время, когда существовали Западная и Восточная Беларусь и когда происходило их воссоединение. "Показывает на конкретных примерах, материалах, как жили люди в Западной Беларуси и как развивалась Восточная Беларусь, как жили наши предки под польской оккупацией. И потом - процесс объединения", - пояснил Игорь Сергеенко, добавив, что книга издана на двух языках - русском и белорусском.



Авторами сборника выступили известный краевед, историк, коллекционер Владимир Лиходедов и доктор исторических наук, депутат Вячеслав Данилович. "Это пока первый экземпляр книги. По просьбе авторов я вручил (его. - Прим. ред.) Президенту", - отметил председатель Палаты представителей.



Презентация самого издания состоится 17 сентября - в День народного единства. Символично, что именно на эту дату в текущем году приходится открытие очередной сессии Палаты представителей. Согласно Конституции, это происходит в третий вторник сентября, в этом году - 17 сентября.

