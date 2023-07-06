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Лукашенко: Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом
Переход к многополярности в мире уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Я не стану себе приписывать роль какого-то тут игрока и предсказателя, что ждет мир. Поживем - увидим. Наверное, самый осведомленный, просвещенный политик, человек ни в одной точке мира сегодня не скажет, что ждет мир в будущем. Но вы абсолютно правы, когда констатировали то, что мир меняется. Я часто, говоря об этом, констатировал факт, что мир просто ошалел, сошел с ума. Субъекты, участвующие в этом, с ума потихоньку тоже сходят. Кто - вы прекрасно знаете", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что миропорядок, установленный после Второй мировой войны, в которой народы Советского Союза сыграли решающую роль в победе над нацизмом, уже не существует.
"Недавнона заседанииШанхайской организации сотрудничества я сказал, что этот миропорядок на сегодняшний день уничтожен. Его не существует. Мы уже не живем по законам, международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям, - сказал Президент. - Правил никаких, понятий нет. Мир разрушен, миропорядок тоже. Благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты. Если говорить очень мягко, что ждет (мир. - Прим. БЕЛТА): нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить. Не остановить ни мирным, ни военным образом. Если появляется настоящий порядок, основанный на многополярности, то это совсем иная конфигурация, которая обеспечит совершенно серьезную устойчивость нашей планеты, которая будет опираться на много точек опоры".
В числе этих точек опоры Александр Лукашенко назвал США, Европейский союз, Китай, Индию. Также, по его словам, проявят себя страны Африки и Ближнего Востока. "Мне бы хотелось, чтобы постсоветское пространство, насколько это возможно, консолидировалось и также выступило одной из точек опоры", - добавил белорусский лидер.
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