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Лукашенко планирует посетить Осиповичи

Лукашенко планирует посетить Осиповичи

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Осиповичский район и ознакомиться с работой главного местного промышленного предприятия. Об этом глава государства заявил 12 августа, принимая кадровые решения о согласовании назначения руководителей исполкомов, передает БЕЛТА.

"В Осиповичском районе я хотел бы побывать. Надо это запланировать", - поручил ответственным должностным лицам Президент.

Глава государства также заявил о своем намерении ознакомиться с работой крупнейшего в регионе промышленного предприятия - Осиповичского завода транспортного машиностроения. "Есть предприятия, особенно вагоностроительный завод. Меня будет интересовать, как он работает", - сказал Александр Лукашенко.

Учитывая наличие в регионе ряда предприятий, Президент, обращаясь к новому руководителю района Андрею Дубинчику, поставил задачу предметно заниматься не только развитием сельского хозяйства, но и промышленного потенциала Осиповичского района. "Перспективы здесь очень серьезные", - подчеркнул глава государства.

Фото: БЕЛТА

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