Лукашенко поблагодарил деятелей культуры: спасибо всем, кто остался в Беларуси в эти бурные годы

Глава государства Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры в Большом театре Беларуси поблагодарил всех деятелей искусства за то, что они остались в стране в эти бурные послереволюционные годы, сообщаетБЕЛТА.

"Спасибо всем, кто в эти бурные послереволюционные 2020 года времена остался в Беларуси и дарит своему народу радость и счастье", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь актриса Купаловского театра Тамара Миронова, которой было присвоено почетное звание народного артиста Беларуси, поблагодарила главу государства за поддержку белорусской культуры. "Вы открыли новые страницы в нашем театре. Театре государственном, национальном. Театре имени Янки Купалы. Вы нам поверили, и мы вас не подвели. Я горжусь, что у нас сейчас есть режиссер, молодые артисты, что рождается новый молодой театр. Это прекрасно!" - сказала она.