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Лукашенко поблагодарил деятелей культуры: спасибо всем, кто остался в Беларуси в эти бурные годы
Глава государства Александр Лукашенко на церемонии награждения работников культуры в Большом театре Беларуси поблагодарил всех деятелей искусства за то, что они остались в стране в эти бурные послереволюционные годы, сообщаетБЕЛТА.
"Спасибо всем, кто в эти бурные послереволюционные 2020 года времена остался в Беларуси и дарит своему народу радость и счастье", - сказал Александр Лукашенко.
В свою очередь актриса Купаловского театра Тамара Миронова, которой было присвоено почетное звание народного артиста Беларуси, поблагодарила главу государства за поддержку белорусской культуры. "Вы открыли новые страницы в нашем театре. Театре государственном, национальном. Театре имени Янки Купалы. Вы нам поверили, и мы вас не подвели. Я горжусь, что у нас сейчас есть режиссер, молодые артисты, что рождается новый молодой театр. Это прекрасно!" - сказала она.
"Думаю, что через год вас будет больше. Лиха беда начало. Поздравляю еще раз. Живите долго, творите для своего народа. Настоящий артист, деятель искусства должен творить всегда для народа, за одним исключением - кроме своих врагов", - подчеркнул Президент.
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