Лукашенко поблагодарил Пакистан за поддержку Беларуси в ООН и при вступлении в ШОС: Надо продолжать и углублять такую политику, Беларусь к этому готова

Расширение торгового сотрудничества, взаимная поддержка на международных площадках и совместная работа депутатов Беларуси и Пакистана. Эти вопросы сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спикером Национальной ассамблеи парламента Исламской Республики Пакистан.

Президент Беларуси провел встречу со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана

Сардар Аяз Садик прибыл в Минск накануне. К слову, визит проходит в год 30-летия установления дипотношений между двумя государствами. А в 2015 году была еще подписана Исламабадская декларация двустороннего партнерства. Среди сфер, которые представляют взаимный интерес, машиностроение, сельское хозяйство, наука, образование и здравоохранение. Отдельным треком традиционно является сотрудничество в области высоких технологий. Цель визита - поднять взаимодействие между странами на более высокий уровень.





"Мы сегодня хотим, как мы договорились с вашим премьер-министром недавно (4 июля 2024 года в Астане на полях саммита ШОС - прим. ред.), возобновить, проревизировав, наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи стороны реализуют договоренность о выработке совместного плана действий на перспективу - дорожной карты на 2025-2027 годы, где, по словам Президента, будут определены основные направления сотрудничества. "Я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана отношений Беларуси и Пакистана. Создавая эту дорожную карту, нам придется осуществить ревизию нормативно-правовых актов, соглашений, меморандумов, договоров, подписанных между двумя странами. В этой части депутаты могли бы способствовать более качественной разработке дорожной карты", - считает глава государства.

Касаясь тематики сотрудничества на международных площадках, Президент поблагодарил Пакистан за поддержку Беларуси в Организации Объединенных Наций и при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. "У нас в этих и других международных организациях сложились хорошие отношения по поддержке друг друга. Надо продолжать такую политику и углублять ее. Беларусь к этому готова", - заявил Александр Лукашенко.



Говоря про двусторонний торговый оборот, Президент заметил, что в среднем он составляет около $50 млн. "Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек (как Пакистан - прим. ред.), я бы сказал, даже мизер. Поэтому надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот, - убежден глава государства. - Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям".

Я передаю вам самые теплые приветствия от премьер-министра Пакистана и особые пожелания от лидера пакистанской партии Наваза Шарифа. Он посылает вам особые теплые пожелания, поскольку считает вас личным другом. Я с вами совершенно согласен, у нас с вами хорошие двусторонние соглашения - имеется более 90 соглашений и договоренностей. Однако на практике они не реализуются в достаточной степени. Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана

Пакистан - пятая по численности населения страна. Причем с довольно развитым сельским хозяйством и промышленностью. У Минска и Исламабада есть договоренности об экспорте тракторов, калийных удобрений, детского питания и лекарств. Но объемы этих поставок могут быть в разы больше. Одна из целей сегодняшнего визита парламентариев - подготовить нормативно-правовую базу для большей вовлеченности экономик.





"Наша встреча с Александром Лукашенко продолжалась больше, чем планировалось. Я приехал с теплыми приветствиями от народа и руководства Пакистана, - отметил Сардар Аяз Садик. - Мы обсудили широкий круг вопросов, в том числе и проблемных, решение которых было найдено с Президентом сразу же, включая вопросы виз для студентов и представителей деловых кругов Пакистана".

"Кроме того, была рассмотрена тематика сельского хозяйства, поставки белорусской сельскохозяйственной техники, в частности, белорусских тракторов, которые пользуются особым успехом и признательностью в Пакистане", - добавил он.



Также спикер поделился следующими планами: "Мы также намерены проработать вопрос открытия центров по продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники в Пакистане, а также организовать обмен на уровне экспертов".

Товарооборот Беларуси и Пакистана имеет широкий потенциал. Для его поэтапного развития уже в ближайшее время планируется осуществить обмен визитами представителей деловых кругов. Сейчас диалог поддерживается на самом высоком уровне.