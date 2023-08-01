Лукашенко поблагодарил сельских жителей за труд: На вас держится страна

На труде сельских жителей держится Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе, сообщает БЕЛТА.

"Вы, конечно, молодцы. Я редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам за труд. Крестьяне у нас крепкие люди, на вас держится страна. Вы основа нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.