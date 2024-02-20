Лукашенко: Почти все европейские лидеры превратились в подданных США

Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенкона расширенном совещаниис руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старыхкак мирметодов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений",

- сказал Президент.

"Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на Восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины",

- добавил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику:

"Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий"

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