3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Почти все европейские лидеры превратились в подданных США
Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенкона расширенном совещаниис руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старыхкак мирметодов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений",
- сказал Президент.
"Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на Восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины",
- добавил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику:
"Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий"
.
Александр Лукашенко обратил внимание, что и Беларусь хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ