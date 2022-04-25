Лукашенко подарил икону Пресвятой Богородицы "Одигитрия" храму в поселке Копысь

Счастье у белорусов одно - нужно сберечь нашу землю! Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая храм Преображения Господня в поселке Копысь. По традиции в светлый и добрый праздник Пасхи Президент бывает в небольших церквях. Торжественное богослужение, общение с верующими, поздравления и пасхальная свеча - в этот раз по-особенному личная, потому что на малой родине.

Президент пообщался с прихожанами

Во время общения с прихожанами Президент признался: здешний храм один из самых близких сердцу. Отсюда и абсолютно чистый, искренний призыв к нашим соседям, который белорусы впитали еще с молоком матери: "Давайте беречь мир и жить дружно!". Прозвучало важное не только для тех, кто живет вокруг, за душу тронули и слова, сказанные соотечественникам.

