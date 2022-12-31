Лукашенко подарил телеведущим "Добрай ранiцы, Беларусь!" кроликов - символ наступающего года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил телеведущим "Добрай ранiцы, Беларусь!" на "Беларусь 1" кроликов - символ наступающего года, пишет БелТА.

Журналисты побывали на президентском подворье, где обитает много кроликов, птиц, включая экзотических для Беларуси страусов. Яйца последних весят килограмм и даже больше.

Поездили верхом на лошади и даже сами подоили корову. Для ведущих телепередачи провели подробную экскурсию по подворью, рассказали, как содержат животных и какое участие в этом принимает сам глава государства. Например, косит для них траву на сено.

В целом же Александр Лукашенко часто бывает на подворье, животные привыкли к нему, узнают и рады встрече. "Всегда, когда Александр Григорьевич приходит, коровки наши просто расцветают. Как чувствуют, что приходит. Если травичку там привозит или что, это просто… Они издалека слышат, что к нам едет Президент. Это чудо", - рассказала одна из работниц на подворье.

Спросили, какая корова больше всего дает молока. "На данный момент Каштанка. Она сейчас дает 35 литров молока (в день. - прим. БелТА). Это она только шесть дней как после отела. Постепенно молоко прибывает. Думаю, что она литров 40, может, и больше будет давать", - поделились подробностями с журналистами.

В завершение ведущих ждал сюрприз - встреча с Александром Лукашенко, который подарил девушкам по кролику. "Чтобы эти кролики у вас долго жили. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо", - пожелал глава государства.

Как рассказали в видеосюжете, в крольчатнике на президентском подворье символов 2023 года великое множество, в том числе декоративные: калифорнийские, бургундские, кролики пород немецкая ангора, французский баран и другие. Все они ручные, мягкие и добрые по характеру. "Особенно вот здесь у них точно райское существование. Главное - это корм. Вот свежее сено, президент сам косит", - рассказали журналистам. Здесь же обитает и кролик, которого Александру Лукашенко подарили во время приезда в агрогородок Тихиничи.

Живут на подворье и кошки. Некоторое время назад Александр Лукашенко сам рассказывал в ходе одной из рабочих поездок о том, как к хозяйству прибились трое котят. "Прибились ко мне три котенка. Молока дал - прижились. Ни одной мыши", - рассказывал Президент.