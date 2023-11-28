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Лукашенко подчеркнул готовность Беларуси к интенсификации сотрудничества с Венесуэлой
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, министром планирования Рикардо Менендесом подчеркнул необходимость интенсификации сотрудничества, сообщает БЕЛТА.
Данное решение принято в целях дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы, формирования в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны.
В рамках Года качества будет сделан акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов, приоритет качественных показателей над количественными. Усилия будут сосредоточены на обеспечении качественных показателей путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей, укрепления в обществе социального оптимизма, стремления созидать на общее благо. Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг).
Предложение объявить следующий год Годом качества Президент высказал в сентябре во время рабочей поездки в Могилевскую область. При посещении главой государства агрогородка Вишов Белыничского района речь шла в том числе о ремонте улично-дорожной сети. Как доложил Президенту министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, планы в этом направлении по стране не просто выполняются, а перевыполняются.
"Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни: за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество - важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный (мы не успеваем обеспечить спрос России), но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Данная тема получила продолжение во время посещения Александром Лукашенко ПО "Кристалл", где один из работников предложил учредить в Беларуси единый государственный знак качества. Глава государства идею одобрил.
"Будущий год мы объявим Годом качества. Я об этом уже говорил. Производим много. И качественной, неплохой продукции. Но надо лучше. Для того чтобы конкурировать. Потому что у нас открытая экономика. Нам надо качество поднимать повыше, чтобы конкурировать", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства предложил взять за основу современного белорусского советский знак качества, который внешне ему нравится. Он дал соответствующее поручение правительству.
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