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Лукашенко подписал поправки в Кодекс о культуре
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон, которым изменяются и дополняются нормы Кодекса Республики Беларусь о культуре. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Президента.
В частности, в соответствии с принятыми изменениями перераспределяются полномочия между Министерством культуры и местными органами власти по вопросам использования недвижимых материальных историко-культурных ценностей регионального значения, упрощается порядок проведения на них работ по текущему ремонту.
Законом вводится обязанность получения удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия всеми организаторами, кроме физических лиц, проводящих мероприятие для собственных нужд и без получения прибыли (юбилеи, свадьбы и так далее).
Предусматривается система обязательного включения Министерством культуры организаторов культурно-зрелищных мероприятий в соответствующий реестр. Проведение культурных мероприятий будет возможно только включенными в реестр организаторами.
В соответствии с поправками в кодекс экскурсионное обслуживание посетителей музеев разрешается только работникам этих музеев.
Устанавливается приоритетное право на приобретение культурных ценностей государственными организациями культуры в случае принятия собственником решения об их отчуждении.
В законе содержатся также иные нормы, в том числе предусматривающие уточнение отдельных аспектов в сферах библиотечной, музейной, ремесленной деятельности, кинематографии, народного творчества.
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