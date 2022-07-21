Лукашенко подписал поправки в УПК: уехавших смогут судить заочно, а осужденные получили право на кассацию

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь". Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Президента.

Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс. Одновременно устанавливается перечень составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям.

Также законом с учетом правоприменительной практики совершенствуется порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Для этого наряду с апелляционной вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов. Это обеспечит более широкий доступ к инструментам обжалования для граждан, не согласных с состоявшимися судебными постановлениями, и повысит эффективность пересмотра таких постановлений, вступивших в законную силу. Кроме того, устанавливается возможность обжалования в апелляционном порядке приговоров, которые выносятся Верховным Судом, действующим в качестве суда первой инстанции.