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Лукашенко подписал поправки в УПК: уехавших смогут судить заочно, а осужденные получили право на кассацию
Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь". Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Президента.
Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс. Одновременно устанавливается перечень составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям.
Также законом с учетом правоприменительной практики совершенствуется порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Для этого наряду с апелляционной вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов. Это обеспечит более широкий доступ к инструментам обжалования для граждан, не согласных с состоявшимися судебными постановлениями, и повысит эффективность пересмотра таких постановлений, вступивших в законную силу. Кроме того, устанавливается возможность обжалования в апелляционном порядке приговоров, которые выносятся Верховным Судом, действующим в качестве суда первой инстанции.
Предусмотренные законом изменения направлены на обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступные деяния, укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, обеспечение законности и стабильности судебных решений по уголовным делам.
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