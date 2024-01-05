Лукашенко подписал поправки в закон о нотариальной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона "О нотариате и нотариальной деятельности". Об этом сообщает БЕЛТАсо ссылкой напресс-службуглавы государства.

Документом, в частности, предусматривается возможность совершения отдельных нотариальных действий удаленно - без личной явки лица к нотариусу, что повысит доступность нотариальных услуг. Речь идет о таких нотариальных действиях, как выдача свидетельства о праве на наследство, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, принятие на хранение документов и иные.