ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко подписал поправки в закон о нотариальной деятельности

Лукашенко подписал поправки в закон о нотариальной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона "О нотариате и нотариальной деятельности". Об этом сообщает БЕЛТАсо ссылкой напресс-службуглавы государства.

Основная цель корректировок - повышение эффективности регулирования нотариальной деятельности и совершенствование нотариального обслуживания населения.

Документом, в частности, предусматривается возможность совершения отдельных нотариальных действий удаленно - без личной явки лица к нотариусу, что повысит доступность нотариальных услуг. Речь идет о таких нотариальных действиях, как выдача свидетельства о праве на наследство, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, принятие на хранение документов и иные.

Кроме того, закон дополнен приложением, содержащим перечень бесспорных требований, взыскание по которым осуществляется на основе исполнительных надписей нотариусов. /p>

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все