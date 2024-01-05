Лукашенко подписал указ, которым корректируются правила приема в вузы и ссузы. Что изменилось?

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым корректируются Правила приема лиц для получения высшего и среднего специального образования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Положения указа направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов, упорядочение отбора на целевую подготовку, усиление конкурентной составляющей при поступлении наиболее подготовленной и мотивированной молодежи.

В частности, указом изменяются сроки регистрации на централизованное тестирование (планируется, что она будет осуществляться 9-22 апреля), предусматривается возможность поступления целевиков по конкурсу среди отдельных организаций - заказчиков кадров (в случае отсутствия конкурса по специальности), а также введения для них минимального среднего балла аттестата не менее 7 (кроме наиболее востребованных экономикой специальностей).

Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы. Правительство наделяется полномочиями на определение перечней профильных классов и специальностей, на которые могут поступать выпускники таких классов на льготных условиях.

Указом предусмотрены иные нормы, закрепляющие полномочия Министерства образования по регулированию отдельных вопросов проведения вступительной кампании для обеспечения равных условий и справедливого конкурсного отбора при поступлении в вузы и колледжи.

Министерство образования в кратчайшие сроки обеспечит комплекс организационно-методических мероприятий по реализации положений указа. Будет проведена необходимая разъяснительная работа для абитуриентов и их родителей.