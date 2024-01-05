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Лукашенко подписал указ, которым корректируются правила приема в вузы и ссузы. Что изменилось?
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым корректируются Правила приема лиц для получения высшего и среднего специального образования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Положения указа направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов, упорядочение отбора на целевую подготовку, усиление конкурентной составляющей при поступлении наиболее подготовленной и мотивированной молодежи.
В частности, указом изменяются сроки регистрации на централизованное тестирование (планируется, что она будет осуществляться 9-22 апреля), предусматривается возможность поступления целевиков по конкурсу среди отдельных организаций - заказчиков кадров (в случае отсутствия конкурса по специальности), а также введения для них минимального среднего балла аттестата не менее 7 (кроме наиболее востребованных экономикой специальностей).
Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы. Правительство наделяется полномочиями на определение перечней профильных классов и специальностей, на которые могут поступать выпускники таких классов на льготных условиях.
Указом предусмотрены иные нормы, закрепляющие полномочия Министерства образования по регулированию отдельных вопросов проведения вступительной кампании для обеспечения равных условий и справедливого конкурсного отбора при поступлении в вузы и колледжи.
Министерство образования в кратчайшие сроки обеспечит комплекс организационно-методических мероприятий по реализации положений указа. Будет проведена необходимая разъяснительная работа для абитуриентов и их родителей.
Принятие указа будет способствовать совершенствованию национальной системы отбора и подготовки кадров с высшим образованием с учетом поручений Президента по обеспечению равных условий при поступлении в вузы.
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