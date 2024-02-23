Лукашенко подписал указ о финоздоровлении двух строительных организаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал указ №68 "О финансовом оздоровлении строительных организаций", сообщает БЕЛТА.



Документ направлен на оказание поддержки двум строительным организациям, входящим в систему Министерства архитектуры и строительства, - ОАО "Гроднопромстрой" и "Строительный трест №8". В целях их финансового оздоровления задолженность организаций подлежит реструктуризации.



Вопрос оказания поддержки названным строительным организациямобсуждался 18 январяэтого года на совещании Президента с руководством Совета Министров. Тогда глава государства сразу не подписал предложенный проект соответствующего указа, потребовав жестко увязать поддержку с выполнением ряда требований.



Во исполнение поручения Президента подписанным указом установлено, что условием оказания государственной поддержки является ежегодное достижение организациями доведенных им в установленном порядке показателей по размеру прибыли от реализации товаров (работ, услуг) и объему подрядных работ. При невыполнении этого условия оказание господдержки будет прекращено.



Персональная ответственность за выполнение норм указа возложена на руководителей строительных организаций и РУП "Белстройцентр", министра архитектуры и строительства, заместителя премьер-министра, курирующего вопросы строительной отрасли, а контроль - за Советом Министров.



Как сообщалось, 18 января на совещании с руководством Совета Министров Президент пояснил: "Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос. А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало?"



Александр Лукашенко напомнил известное выражение о том, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. "Как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку", - подчеркнул он.



По итогам совещания министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал журналистам, что ситуация со стройорганизациями, для которых запрошена господдержка, - из ряда вон выходящий случай, а в целом строительная отрасль в стране работает стабильно. По его словам, причины сложного экономического положения на этих предприятиях объективные. Чтобы получить господдержку, эти стройорганизации должны выполнить ряд требований, которые озвучил Президент. Главное - они сами должны прилагать усилия, чтобы восстановить свою платежеспособность, увеличивать объемы подрядных работ, а не просто ждать помощи из госбюджета. "Они должны продемонстрировать желание жить и успешно работать", - отметил министр.

