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Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 115 "О назначении и освобождении судей", пишет БЕЛТА.
Юрий Кобец назначен заместителем председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок. Также кадровые изменения произошли в судах районного и областного уровней. Так, председателем Могилевского областного суда назначена Светлана Буряко, до этого занимавшая должность зампредседателя этого суда.
Александр Лукашенко также подписал указ № 116 "О присвоении квалификационных классов судьям".
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