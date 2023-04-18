Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Юрий Кобец назначен заместителем председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок. Также кадровые изменения произошли в судах районного и областного уровней. Так, председателем Могилевского областного суда назначена Светлана Буряко, до этого занимавшая должность зампредседателя этого суда.