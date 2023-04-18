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Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Александр Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 115 "О назначении и освобождении судей", пишет БЕЛТА.

Юрий Кобец назначен заместителем председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок. Также кадровые изменения произошли в судах районного и областного уровней. Так, председателем Могилевского областного суда назначена Светлана Буряко, до этого занимавшая должность зампредседателя этого суда.

Александр Лукашенко также подписал указ № 116 "О присвоении квалификационных классов судьям".

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