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Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 243 человек, в том числе 23 несовершеннолетних

Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 243 человек, в том числе 23 несовершеннолетних

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа подписал указ № 336 о приеме в белорусское гражданство 243 человек, в том числе 23 несовершеннолетних. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

Это люди, которые прибыли в Беларусь на постоянное жительство более пяти лет назад. Они успешно трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли, в сфере услуг и торговли, в области медицины и системе образования. Многие создали здесь семьи.

В числе принятых в гражданство - лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Ливана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других государств.

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