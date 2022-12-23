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Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних
В белорусское гражданство приняты 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних. Соответствующий указ №438 подписал 23 декабря глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Президента.
Белорусские паспорта получат иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь из 18 стран, в том числе 155 граждан Украины.
Данное решение, принятое специально в преддверии Нового года, несомненно, станет праздничным событием для тех людей, которые его ожидали.
За период выполнения поручения главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом", белорусское гражданство получили 7317 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе 5491 украинец. Гражданство им было предоставлено как по решению Президента, так и в упрощенном порядке.
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