Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних

В белорусское гражданство приняты 220 человек, в том числе 27 несовершеннолетних. Соответствующий указ №438 подписал 23 декабря глава государства Александр Лукашенко, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Белорусские паспорта получат иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь из 18 стран, в том числе 155 граждан Украины.

Данное решение, принятое специально в преддверии Нового года, несомненно, станет праздничным событием для тех людей, которые его ожидали.