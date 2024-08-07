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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре - ноябре 2024 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа подписал указ №312 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Документом предусматривается призвать в сентябре - ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.
Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
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