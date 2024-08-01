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Лукашенко подписал указ о проведении конкурсов на право импорта алкогольной продукции
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №306 "О проведении конкурсов на право осуществления импорта алкогольной продукции". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
Документом устанавливается порядок организации и проведения конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции.
Правом выбора победителей конкурсов наделяется межведомственная комиссия, персональный состав которой утверждается главой государства из числа представителей Управления делами Президента Беларуси, КГБ, МВД, МНС, ГТК и других заинтересованных органов. Возглавлять комиссию будет министр антимонопольного регулирования и торговли.
В указе определены полномочия межведомственной комиссии, правила ее формирования и работы; требования к содержанию и порядку представления участниками конкурса предложений; случаи, когда участники не допускаются к конкурсу; порядок оценки конкурсных предложений и выбора победителей. При этом предусмотрено, что перечень победителей конкурса утверждается Президентом Беларуси.
Победители конкурса будут обязаны представлять в МАРТ информацию об объемах ввоза в Беларусь алкогольной продукции, ее реализации и остатках.
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