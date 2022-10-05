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Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма: сферу ждет много изменений
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 351 "О развитии агроэкотуризма". Документ направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству с ними граждан. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Указом уточнены требования к объектам агроэкотуризма. В частности, это касается числа жилых комнат для агроэкотуристов -их должно быть не более десяти. Есть также уточнения по ведению личного подсобного хозяйства и количеству оказываемых в комплексе видов услуг - не менее двух.
Перечень услуг дополнен проведением мастер-классов, направленных на ознакомление посетителей с ремеслами и национальными традициями региона.
Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение (в том числе со стороны посетителей) общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований.
Введены ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, иных мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.
Установлена необходимость получения в райисполкомах разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма. Действующие агроэкоусадьбы должны получить такое разрешение до 1 июля 2023 года.
По результатам совещания Президента с руководством Совета Министров 9 сентября 2022 года в целях создания дополнительных условий для развития агроэкотуризма в глубинке облисполкомы наделены правом определять перечни населенных пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы существующих агроэкоусадеб на таких территориях при условии выполнения иных требований указа.
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