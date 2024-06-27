Лукашенко подписал указ по совершенствованию оценочной деятельности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня подписал указ №266, который направлен на совершенствование оценочной деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

Документом вносятся изменения в указ №615 от 13 октября 2006 года "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". В частности, установлены минимальные размеры уставного фонда для оценочных организаций в размере не менее Br50 тыс., а для экспертных - Br100 тыс., что будет являться гарантией обеспечения их финансовой устойчивости, потенциальным источником выплаты ими при необходимости компенсации возможного ущерба.

Увеличено также минимальное количество оценщиков в каждой организации с 2 до 5, а для экспертных организаций, осуществляющих экспертизу достоверности оценки, введены дополнительные требования о наличии в штате не менее двух экспертов-оценщиков и об осуществлении оценочной деятельности не менее 6 лет. Это позволит повысить качество оказываемых услуг за счет использования коллективного опыта.