3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко подписал указ по совершенствованию оценочной деятельности
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня подписал указ №266, который направлен на совершенствование оценочной деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
Документом вносятся изменения в указ №615 от 13 октября 2006 года "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". В частности, установлены минимальные размеры уставного фонда для оценочных организаций в размере не менее Br50 тыс., а для экспертных - Br100 тыс., что будет являться гарантией обеспечения их финансовой устойчивости, потенциальным источником выплаты ими при необходимости компенсации возможного ущерба.
Увеличено также минимальное количество оценщиков в каждой организации с 2 до 5, а для экспертных организаций, осуществляющих экспертизу достоверности оценки, введены дополнительные требования о наличии в штате не менее двух экспертов-оценщиков и об осуществлении оценочной деятельности не менее 6 лет. Это позволит повысить качество оказываемых услуг за счет использования коллективного опыта.
Кроме того, для упорядочения хранения заключений об оценке, в том числе для целей контроля, введена обязанность наличия в таких организациях помещений архива либо архивной информационной системы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов