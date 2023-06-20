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Указом Президента Беларуси изменены структура, задачи и методы деятельности ОСВОД
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 175, касающийся деятельности Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Документом утверждается новая редакция Устава ОСВОД, совершенствуется структура объединения, актуализируются его государственно значимые задачи и методы деятельности.
Министерство по чрезвычайным ситуациям наделяется полномочиями по представлению государства в ОСВОД. В новой структуре объединения создается наблюдательный совет под руководством МЧС.
В соответствии с указом перераспределяются функции между органами ОСВОД, изменяется порядок избрания и переизбрания председателя общества - предполагается согласование его кандидатуры с Президентом Беларуси.
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