3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко подписал указ в отношении новостных агрегаторов в интернете
Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта подписал указ № 116 "О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет", сообщаетБелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
Зачем понадобился указ
Документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства.
Что регулируется документом
Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заимствованные из иных источников материалы.
Какие предусмотрены новации для владельцев агрегаторов
Устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства.
Указ направлен на пресечение возможности распространения владельцами новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении которых в соответствии с законодательством вынесено решение об ограничении к ним доступа
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов