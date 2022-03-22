Лукашенко подписал указ в отношении новостных агрегаторов в интернете

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта подписал указ № 116 "О новостных агрегаторах в глобальной компьютерной сети Интернет", сообщаетБелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

Зачем понадобился указ

Документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, предоставляемой гражданам посредством новостных агрегаторов, обеспечения защиты интересов общества и государства в данном сегменте информационного пространства.

Что регулируется документом

Указом регулируются особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев. В частности, устанавливаются права и обязанности владельцев новостных агрегаторов. Определено, что они вправе выбирать и распространять как собственные, так и заимствованные из иных источников материалы.

Какие предусмотрены новации для владельцев агрегаторов

Устанавливаются основания, условия и порядок применения к владельцу новостного агрегатора мер реагирования в случае нарушения им действующего законодательства.