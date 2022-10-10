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Лукашенко подписал указы по совершенствованию деятельности системы органов госбезопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.
В соответствии с указом №356 вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.
Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно Президенту Беларуси, совершенствуется их система. На это в том числе направлен указ главы государства №355, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.
Совету Министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.
Фото: БелТА
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