Лукашенко подписал указы по совершенствованию деятельности системы органов госбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом №356 вносятся изменения в ряд прежних указов главы государства в развитие положений обновленного закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.

Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно Президенту Беларуси, совершенствуется их система. На это в том числе направлен указ главы государства №355, который предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.

Совету Министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.



