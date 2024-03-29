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Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей

Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси освобожден от должности главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего.

На том же основании освобождены от должностей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Президента - инспектор по г. Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", а генерал-майор юстиции Андрей Лис - от должности начальника управления Следственного комитета по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.

В соответствии с пунктом 10 статьи 84 и статьей 145 Конституции Беларуси Николай Маратаев освобожден от должности заместителя председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с избранием на другую должность. Он также исключен из состава президиума Гомельского областного суда.

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