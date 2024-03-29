Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми ряд должностных лиц освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Игорь Сергеенко в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси освобожден от должности главы Администрации Президента Республики Беларусь в связи с переходом на выборную должность служащего.

На том же основании освобождены от должностей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, помощник Президента - инспектор по г. Минску Александр Барсуков, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

Также в соответствии со статьей 84 Конституции генерал-майор Геннадий Лепешко освобожден от должности начальника учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", а генерал-майор юстиции Андрей Лис - от должности начальника управления Следственного комитета по Минской области. Им приостановлена, соответственно, военная служба и служба в Следственном комитете в связи с избранием депутатами Палаты представителей Национального собрания на срок их полномочий.