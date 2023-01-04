Лукашенко подписал закон о ратификации изменений цен на российский газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусьи его транспортировке по газопроводам,сообщаетSputnik.



"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года и Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года, подписанные в г.Москве11 мая 2022 года", - говорится в указе от 30 декабря, опубликованном в среду на национальном правовом портале.



