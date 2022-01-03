Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2022 год

Главный финансовый документ страны сверстан с учетом нынешних реалий. За основу взят базовый сценарий развития экономики, где рост ВВП менее процента. Бюджет 2022 года - это почти 28 млрд руб. доходов и 30,5 млрд руб. расходов. Дефицит ожидается в размере без малого 3 млрд руб. Но резервы для роста есть, поэтому главный кошелек страны, считают в Минфине, сбалансирован.

Кроме того, 45 % бюджета запланировано на социальную сферу. Этому приоритету мы верны всегда. Увеличены расходы на здравоохранение - почти 8,5 млрд руб. Больше средств получит и образование - около 8,6 млрд.

Социальный блок расходов не только сохранен, он существенно прирос. В числе приоритетов, безусловно, остается повышение благосостояния граждан. Расходы на финансирование заработной платы бюджетников увеличены по сравнению с прошлым годом на 1,7 млрд руб. При этом Республика Беларусь будет сохранять свою репутацию надежного заемщика, который своевременно и в полном объеме исполнит все свои обязательства - 6,9 млрд предусмотрено в эквиваленте на погашение госдолга. Елена Печень, замминистра финансов Беларуси

Новации в Налоговом кодексе

Также сегодня подписан и обновленный Налоговый кодекс. Упрощенная система для ИП остается только у тех, кто занимается туристическими, медицинскими услугами, общепитом, компьютерным программированием и перевозками пассажиров и грузов. Остальные будут платить подоходный налог.

Документом меняются отдельные ставки налогов на прогнозный уровень инфляции. Также вводится НДС для иностранных организаций и предпринимателей, которые торгуют в интернет-пространстве и на электронных площадках. Еще одна новация - налог на квартиру. Его должны будут платить все, у кого в собственности есть недвижимость (даже одна квартира, дача или комната). Льгота сохраняется для пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних и многодетных.

Социальная защита населения