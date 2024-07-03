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Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Документ опубликован 3 июля наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Закон устанавливает перечень категорий осужденных, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности. К таким категориям отнесены, в частности, несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего; лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I и II группы; лица, больных активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями; граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС; лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.
Одновременно законом определяются категории лиц, в отношении которых амнистия не будет применяться (например, к которым в течение 2021-2024 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости; которые на день постановления приговора или вступления его в законную силу полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем, а также доход, полученный от использования имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем; допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами; которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы и другие).
Решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально.
Как сообщалось, накануне, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, Александр Лукашенко не исключил, что на свободу выйдут осужденные за беспорядки в 2020 году.
"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень
тяжело больные
(как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году,
- сказал глава государства. -
Это действительно тяжело больные, в основном с раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать. Потому что мы такие люди - славяне. Мы не хотим войн, мы не хотим конфликтов, но если нас зацепят, мы вынуждены отвечать".
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