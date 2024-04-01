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Лукашенко подписал Закон "Об ответственном обращении с животными"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об ответственном обращении с животными", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.
В частности, Законом предусматривается установление общих правил обращения с животными (животными-компаньонами, лабораторными, служебными животными и животными, используемыми в культурной деятельности и спорте); наделение правительства полномочиями по определению перечня подлежащих регистрации животных-компаньонов и порядка их содержания в домашних условиях; закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак (владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение); запрет на посещение с животными-компаньонами (кроме собак-поводырей) продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений; ограничение продажи животных несовершеннолетним лицам; обязанность питомников чипировать реализуемый приплод (собак, кошек). При этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования питомцев.
Устанавливается также механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, животных или имуществу.
В Законе определены требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. В частности, запрещено размещение таких объектов в жилых домах, установлены условия содержания животных и их передачи новым владельцам. Основные положения Закона вступают в силу с 1 января 2025 года.
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