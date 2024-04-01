Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об ответственном обращении с животными", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными.

В частности, Законом предусматривается установление общих правил обращения с животными (животными-компаньонами, лабораторными, служебными животными и животными, используемыми в культурной деятельности и спорте); наделение правительства полномочиями по определению перечня подлежащих регистрации животных-компаньонов и порядка их содержания в домашних условиях; закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак (владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение); запрет на посещение с животными-компаньонами (кроме собак-поводырей) продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений; ограничение продажи животных несовершеннолетним лицам; обязанность питомников чипировать реализуемый приплод (собак, кошек). При этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования питомцев.

Устанавливается также механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным, повлекшее причинение вреда здоровью граждан, животных или имуществу.