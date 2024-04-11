Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность помочь в случае переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он заявил журналистампо прибытиив Кремль, сообщаетБЕЛТА.

Российские журналисты задали вопрос, как разговаривать с Украиной и Зеленским после теракта в "Крокус Сити Холле".

"Вы с ним не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу", - сказал глава государства.