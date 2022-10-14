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Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ. Об этом он заявил журналистам в Астане, где принимал участие в саммите СНГ, передает БелТА.
Один из российских журналистов поинтересовался, в связи с чем в Беларуси введен подобный режим. "Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану", - отметил глава государства.
Фото:БелТА
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