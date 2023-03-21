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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в интенсификации взаимовыгодных отношений с Намибией
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.
"Уверен, что расширение диалога между нашими государствами на принципах равенства и взаимного уважения соответствует интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в интенсификации всего комплекса взаимовыгодных отношений с Намибией и отметил готовность к реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, образования, науки и здравоохранения, а также к обмену опытом и наработками по гарантированию продовольственной безопасности.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Намибии отличного здоровья и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту, а жителям Намибии - мира и процветания.
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