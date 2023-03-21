Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в интенсификации взаимовыгодных отношений с Намибией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Намибия Хаге Гейнгоба и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.

"Уверен, что расширение диалога между нашими государствами на принципах равенства и взаимного уважения соответствует интересам обеих стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в интенсификации всего комплекса взаимовыгодных отношений с Намибией и отметил готовность к реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, образования, науки и здравоохранения, а также к обмену опытом и наработками по гарантированию продовольственной безопасности.