Лукашенко поинтересовался у военных обстановкой на границе: Насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины

Одной из тем совещания у Президента Беларуси по вопросам военной безопасности стала обстановка на границе с Украиной, передает корреспондент БЕЛТА.

"После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль

на белорусско-украинской границе

. Более того, мы вывели туда части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай? Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше",

- сказал глава государства.

"Это совещание - не попытка углубиться в разбор каких-то серьезных проблем армии. К этому мы еще вернемся. На контроле все вопросы. Все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос - прежде всего связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определенное время. Насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины. Вот эти вопросы",