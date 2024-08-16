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Лукашенко поинтересовался у военных обстановкой на границе: Насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины
Одной из тем совещания у Президента Беларуси по вопросам военной безопасности стала обстановка на границе с Украиной, передает корреспондент БЕЛТА.
"После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль
на белорусско-украинской границе
. Более того, мы вывели туда части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай? Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше",
- сказал глава государства.
"Это совещание - не попытка углубиться в разбор каких-то серьезных проблем армии. К этому мы еще вернемся. На контроле все вопросы. Все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос - прежде всего связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определенное время. Насколько серьезно то, что происходит там со стороны Украины. Вот эти вопросы",
- добавил белорусский лидер, очерчивая круг вопросов на совещании.
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