Лукашенко: Полет в космос - это величайшая победа Беларуси, народ это заслужил

День, наполненный незабываемыми эмоциями: эйфорией и гордостью, - новый рубеж Беларуси как космической державы. Марина Василевская, первый космонавт суверенной республики, сегодня вернулась на Родину.

Теплые объятия, цветы, хлеб-соль, слова благодарности и восхищения - так радушно с самого утра встречали белорусы свою знаменитую землячку. "Очень рада и счастлива ступить на белорусскую землю!" - такими были первые слова Марины Василевской по возвращении в родную Беларусь.





Сразу из аэропорта Марина отправилась во Дворец Независимости. Там сегодня состоялась очень красивая и трогательная церемония чествования нашей космонавтки. А теперь еще и Героя Беларуси! Одноименную медаль и удостоверение космонавта №1 Марине Василевской вручил глава государства. Как подчеркнул Александр Лукашенко, полет в космос - это величайшая победа нашей страны, народ это заслужил!

Наград удостоены и многие причастные к организации космического полета, также дублер Анастасия Ленкова и родители наших космонавток. Подробности рассказала корреспондент Агентства теленовостей Илона Красутская.

Две недели бессонных ночей для каждого причастного к организации этого полета. А какие чувства испытывали самые близкие - вообще сложно представить. Белорусы буквально жили космическими новостями все это время. Волнения и переживания как за своего родного человека. Как там наша Марина?! Она и вправду стала своей. Добродушная, открытая, улыбчивая, простая… Посмотришь - ну совершенно земной человек. Остается просто восхищаться космическим подвигом такой хрупкой белорусской девушки.



Утром 11 апреля Марина Василевская прилетела в Беларусь

Сегодня рано утром Марина Василевская прилетела на Родину. Цветы, поздравления, слова восхищения и овации - встречали первую космонавтку суверенной Беларуси как полагается! Свой успех Марина посвятила стране и белорусскому народу. Улыбчивая, в отличном настроении, никому не отказала во внимании или интервью. Даже не верится, что еще неделю назад она была на орбите.





И сразу из аэропорта во Дворец Независимости, где Марину уже ждали много гостей: самые родные, близкие, коллеги, друзья. Дублер Анастасия Ленкова и ее родители, журналисты, которые освещали буквально каждый этап этой космической командировки, ученые, высшие должностные лица - все здесь, чтобы разделить радость этого исторического события.

Немногие страны могут похвастаться своими космическими программами, а тем более космонавтами. Этот полет состоялся благодаря личным договоренностям нашего Президента и российского лидера. Для Александра Лукашенко это был очень личный момент - чтобы, наконец, Беларусь стала покорительницей космоса. Это абсолютно новый этап!



"Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: "Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо"… Нам это надо. Мы - космическая страна", - подчеркнул Президент.



Именно благодаря наличию отечественных наработок и технологий в этой сфере и стал возможным полет белорусского космонавта в тесном сотрудничестве с Россией. "Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь в космос. Беларусь умеет делать для космоса очень много. Например, в ближайшие годы страна готовится вместе с Россией запустить на орбиту современный спутник с высоким разрешением. Это высочайшие технологии, как атомная энергетика и биотехнологии, электротранспорт. Мы продвинулись здесь значительно. Главное - не останавливаться, - отметил Александр Лукашенко.

"Марина среди двух империй - российская, самая передовая в космосе, и американцы. Вы понимаете, это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил", - подчеркнул глава государства.

Беларусь и дальше будет двигаться в направлении развития космических технологий. "Мы будем делать все, и еще немало сделаем. Откровенно говоря, я очень хотел, чтобы девчонки полетели и стали первыми космонавтами у "женского" Президента Беларуси. Я подумал: наверное, перед женщинами я уже рассчитался, они уже не должны мне предъявлять какие-то претензии", - сказал Александр Лукашенко.

Помним первый отложенный старт. 66 - таким пульсом даже в тотальном релаксе не каждый сможет похвастаться, а тут надо в космос! Помним, как Марина двое суток добиралась до орбиты, затем стыковка, научная работа и возвращение на Землю. Каждый задавался вопросом: как этой девушке удается быть такой сильной и одновременно невозмутимой? Но сегодня эмоции взяли верх.

Космонавт Марина Василевская - Герой Беларуси



Теперь она не только первый космонавт суверенной страны, но и Герой Беларуси!

Мне очень приятно. Я растрогалась, потому что все, что я делаю, это от души. Находясь в космосе, я увидела нашу Землю. Она потрясающая, она мощная, большая, сильная, независимая! Хочется пожелать всем людям быть добрее, относиться друг другу, к своей стране с добром. Мы, белорусы, мирные люди, и я горжусь, что родилась здесь. Марина Василевская, космонавт Республики Беларусь



Президент был погружен буквально на каждом этапе: от самой подготовки до хода космического полета. Делился переживаниями - очень волновался во время старта, стыковки и по возвращении команды на Землю. Но очень горд за результат.

Лукашенко: Полет Василевской вывел Беларусь на новый уровень участия в космических программах



"Тебе, Марина, можно сказать, повезло больше других. Но ты сама молодец. Ты заслужила этот полет абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самое тяжелое - тренировки, переживания, стрессы", - сказал Президент.



"Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью, во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, твоими родителями. Момент внезапной славы - это новый груз ответственности, очень тяжелый, который тебе придется нести уже всю жизнь. Я уверен - ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать", - отметил Александр Лукашенко.





Отважиться на такой шаг - полететь в космос, осознавая все риски, - для этого нужно иметь сверххрабрость и сильный внутренний стержень. Характер у Марины был с самого детства, рассказали сегодня ее родители. Несмотря на то что дочь уже дома, эмоции и переживания по-прежнему не отпускают.



Своим примером Марина, конечно, вдохновила многих. А ведь на право отправиться в космос претендовали более 2 тысяч человек. Кастинг был очень серьезный: начиная от личных качеств, профессиональных достижений и, безусловно, решающий фактор - отличное здоровье. В итоге Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова отныне обладательницы удостоверений космонавта № 1 и № 2.



Лукашенко - Ленковой: Все испытания, как и первый космонавт, ты прошла с честью



"Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала (я бы тоже переживал), когда ты в одном шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась", - подчеркнул Президент.

Из медицины обладательница Благодарности Президента Беларуси и удостоверения космонавта уходить не собирается, но и полученным космическим опытом готова делиться.



Я не смогу уйти из медицины, я посвятила большую часть жизни этому. Мне хочется поделиться с людьми тем, что я узнала, чему научилась. Я с удовольствием отвечаю на вопросы, мне было бы очень интересно рассказывать что-то детям, читать лекции. Это здорово, когда ты прикоснулся к этому и можешь поделиться этим с людьми. Анастасия Ленкова, космонавт Республики Беларусь

Наград сегодня удостоены многие причастные к организации космического полета. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто обеспечивал научное и организационное сопровождение проекта: ученых, медиков, тренеров и преподавателей. Отдельные слова признательности, конечно, родителям космонавток. Они получили Благодарственные письма.

Сейчас наша Марина Василевская продолжает проходить реабилитацию. Она постоянно под наблюдением медиков, в целом чувствует себя очень хорошо! И космос по-прежнему снится.



Мне безумно приятно находиться здесь. Для меня это большая честь и ответственность. Я счастлива получить такую высокую награду от Президента Республики Беларусь. Космический полет я посвящаю родной Беларуси, своим любимым белорусам.

Эти дни Президент Беларуси будет с визитом в России. Главы государств в том числе подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Марина Василевская, космонавт Республики Беларусь

