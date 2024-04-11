Лукашенко: Полет Василевской на МКС вывел Беларусь на новый уровень участия в космических программах

Полет космонавта Марины Василевской на МКС вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах и новый уровень союзных отношений с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, открывая мероприятие, обратил внимание, что последние две недели страна жила под одним лозунгом, идеей: "Космос - наш!"

"Все мы об этом думали, мечтали - свершилось", - сказал Президент. Именно с этими словами, заметил он, в стране провожали и встречали первого в истории суверенной Беларуси космонавта - Марину Василевскую.

"Конечно, мы гордимся нашими земляками - всеми, кто в разные годы приносил славу своей Родине, развивая космические технологии и покоряя космос", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С особой теплотой в Беларуси радуются, способствуют, насколько это возможно, успехам своего соотечественника Олега Новицкого, который подставил плечо и сделал все, чтобы Марина Василевская сумела адаптироваться к сложным условиям и решению нестандартных задач, отметил Президент.

"Ее полет - это новый уровень участия в космических программах, повторю, суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России, наших народов", - заявил глава государства. По его словам, символом братских уз двух народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 км от Земли.

В Беларуси с замиранием сердца следили за полетом, восхищались смелостью и целеустремленностью своей соотечественницы, подчеркнул Президент. Но в то же время страна может гордиться всеми девушками - участницами проекта, которых было более двух тысяч (а после полета космонавтки желающих направиться в космос стало еще больше). Все они достойные, нацеленные испытать грани своих возможностей и оправдать ожидания миллионов белорусов. Александр Лукашенко искренне поблагодарил каждую: "Вы умницы, красавицы, настоящие патриотки Беларуси".

"Тебе, Марина, можно сказать, повезло больше других. Но ты сама молодец. Ты заслужила этот полет, абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самое тяжелое - тренировки, переживания, стрессы", - сказал Президент. Он заметил, что на личном опыте знает о переживаниях, волнениях, особенно перед стартом космического корабля. Ведь запуск не всегда бывает успешным, и в истории Беларуси было такое - с запуском первого отечественного спутника. Хватило волнений и экипажу с участием Марины Василевской, когда первый старт не состоялся и был перенесен на другую дату. "Я знаю, что такое "Ключ на старт, пуск" - ракета останавливается, "прикурила", как космонавты говорят, и остановилась. Это самый волнительный момент. И твоя выдержка меня просто потрясла. Молодец!" - сказал глава государства.

Теперь самые тяжелые для первого космонавта времена уже позади, но в целом ее миссия только началась. "Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью, во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, твоими родителями. Момент внезапной славы - это новый груз ответственности, очень тяжелый, который тебе придется нести уже всю жизнь. Я уверен - ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также искренне поблагодарил Анастасию Ленкову: "Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала (я бы тоже переживал), когда ты в одном шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась".

Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал также всем, кто обеспечивал научное сопровождение проекта, организовывал его, готовил девушек к полету: ученым, медикам, тренерам и преподавателям - каждому, кто помог им стать еще увереннее в себе. Отдельно глава государства поблагодарил родителей космонавток за то, что они воспитали достойных дочерей.

"Откровенно говоря, я очень хотел, чтобы девчонки полетели и стали первыми космонавтами у "женского" Президента Беларуси (так часто называют Александра Лукашенко за значительную поддержку со стороны женщин. - Прим. БЕЛТА). Я подумал: наверное, перед женщинами я уже рассчитался, они уже не должны мне предъявлять какие-то претензии", - добавил Александр Лукашенко.