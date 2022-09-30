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Лукашенко: Политические отношения Беларуси и Ботсваны не имеют преград для плодотворного развития
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ботсваны Мокгвитси Масиси с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Уверен, что политические отношения между нашими странами не имеют преград для плодотворного развития, - говорится в поздравлении. - Мы придаем важное значение торгово-экономическому сотрудничеству и готовы работать над взаимовыгодными проектами в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, здравоохранении и образовании".
Глава государства подчеркнул, что активизация партнерства на всех уровнях в сферах взаимной заинтересованности будет способствовать благополучию обоих народов.
Александр Лукашенко пожелал Мокгвитси Масиси доброго здоровья и успехов, а жителям Ботсваны - мира и процветания.
Фото:pixabay.com
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