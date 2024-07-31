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Лукашенко помиловал гражданина Германии Кригера

Лукашенко помиловал гражданина Германии Кригера

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Напомним, Кригера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания.

Кригер обратился к Президенту Беларуси с прошением о помиловании.

Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании.

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